東京・葛飾区のグループホームに勤務する男が、入居者の女性から預かったキャッシュカードを使って、現金およそ460万円を引き出したとして逮捕されました。警視庁によりますと、葛飾区のグループホームに勤務する稲見桂太朗容疑者は去年、入居者の60代の女性からキャッシュカードを預かり、現金466万円を引き出した疑いが持たれています。稲見容疑者は、女性が使うスマホを購入するためにキャッシュカードを預かりましたが、その後