“佐藤健”似と話題のイケメン男子メンバー・かいと。昼ごはんのシーンでは、苦手な食べ物を前にしたゆあに「食べとくわ」と声をかける気遣いを見せ、スタジオ陣も絶賛の嵐。さらに夜の女子トークでもかいとの細かな気遣いが話題となり、着実に評価を上げていくかいとに注目が集まった。【映像】“佐藤健”似イケメン高3男子の胸キュン行動毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)