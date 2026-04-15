9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、5月13日にCDリリースする23枚目のシングル「ガチ夢中！」を5月11日に先行配信することが決定した。超特急は、11月25日に念願の東京ドーム公演を控えている。【ライブ写真】ファン大熱狂！超特急ツアーファイナル公演でのメンバーソロショットタイトル曲「ガチ夢中！」は、“ガチで夢中になって”何かに取り組む人の背中を全力で押す、疾走感あふれる超特急流の応援ソ