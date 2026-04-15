【ローマ＝倉茂由美子】米国のトランプ大統領は１４日、伊紙コリエーレ・デラ・セラとの電話インタビューで、米国によるイラン攻撃への関与に消極的なイタリアのメローニ首相について「ショックを受けた。勇敢だと思っていたが、間違いだった」と批判した。良好だった両首脳の亀裂が鮮明化している。トランプ氏は１２日、イラン攻撃に批判的なローマ教皇レオ１４世を非難し、メローニ氏が「（非難は）受け入れられない」と反発