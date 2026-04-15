元サッカー日本代表のラモス瑠偉氏が１５日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、昨年２月にステージ３の直腸がんと診断されたときのことを振り返った。ラモス氏は前立腺の検査を受けた時に直腸がんが発見されたといい「ショックだったね。まさかと…」「目の前真っ暗」と当時の心境を振り返った。病気が発覚し「２５日放射線をやって、土日以外毎日やって。抗がん剤飲みながら、２５回（放射線治療）終わって、１０日休んで