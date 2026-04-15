イラン情勢の緊迫化でホルムズ海峡を通る中東からの原油の輸入が減少するなか、政府はあすから民間備蓄15日分の放出を1カ月延長すると告示しました。【映像】石油の民間備蓄の放出を1カ月間延長先月から始まった民間備蓄の放出は、石油元売り企業などに義務付けている70日分の備蓄量を55日分に一時的に引き下げることで行われています。政府はさきほど、この措置をあすから1カ月間延長するため改めて告示を出しました。政