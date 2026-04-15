11月3日に公開される山崎貴監督による映画『ゴジラ-0.0』のファーストティザー映像が公開され、前作『ゴジラ-1.0』から神木隆之介と浜辺美波が続投することが発表された。 参考：『オッペンハイマー』のオスカー圧勝は完璧な“世代交代”に『ゴジラ-1.0』快挙の意義も アメリカ現地時間4月14日にアメリカ・ラスベガスのシーザーズパレスで行われた「CinemaCon 2026」に監督の山崎が登