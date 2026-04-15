◆開業1周年を迎えるウォルドーフ・アストリア大阪で、ニューヨークの美意識を感じるアフタヌーンティーを体験2026年3月に開業1周年を迎えた「ウォルドーフ・アストリア大阪」。その28階にあるラウンジ＆バー「ピーコック・アレー」で、2026年5月31日（日）まで提供される1周年記念の特別なアフタヌーンティーを体験してきました。メニューには、ニューヨークの洗練された美意識をシェフが丁寧に表現するスイーツとセイボリーが揃