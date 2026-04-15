◆ウェスティンホテル東京のハワイアンビュッフェ。夏を感じるハワイアングルメが食べ放題！ウェスティンホテル東京のインターナショナルレストラン「ザ・テラス」にて、2026年4月27日（月）から6月30日（火）まで、「“ALOHA” Hawaiian Buffet」を開催。現地で親しまれる伝統料理から、今年125周年を迎えた歴史あるホテル「モアナサーフラダー, ウェスティン・リゾート&スパ, ワイキキビーチ」の人気メニューを再現した特別