トラウトが2試合連発の5号ソロを放った(C)Getty Imagesエンゼルスのマイク・トラウトが現地時間4月14日、敵地でのヤンキース戦に「2番・中堅」で先発出場し、初回の第1打席で2試合連発の5号ソロを放った。トラウトの豪快アーチが一発攻勢の火蓋を切った。ジョ・アデル、ホルヘ・ソレアの2人も一発を放ち、左腕ライアン・ウェザースから3者連続本塁打となった。【動画】左中間へ豪快アーチ！トラウトの2試合連続弾をチェック