株式会社温泉道場が運営する秩父湯元武甲温泉（埼玉県横瀬町）は、現在「横瀬鯉のぼりまつり」のメイン会場として、約１８０匹の鯉のぼりを掲揚中だ。「横瀬鯉のぼりまつり」（５月６日まで）は、毎年開催される横瀬町の名物企画で、武甲温泉の真横を流れる横瀬川の上空をたくさんの鯉のぼりが彩る。飾られている鯉のぼりの一部は「鯉コイキャンペーン」でいただいたものも。家庭で使用しなくなった鯉のぼりを店舗に持参する