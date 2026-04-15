◆米大リーグブルワーズ―ブルージェイズ（１４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ブルワーズ戦に「７番・三塁」で先発出場。自身４試合ぶりの安打をマークした。この日はブ軍先発の“怪物右腕”ミジオロウスキーの前に二直、空振り三振に倒れたが、１点を追う７回１死の第３打席でＷＢＣで優勝したベネズエ