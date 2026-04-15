木原官房長官は15日の衆院内閣委員会で、12日に行われた自民党大会で、自衛官が制服姿で国歌を斉唱したことについて「政治的に誤解を招くようなことがないかという点ではしっかりと反省すべきものだ」との考えを示した。委員会の質疑で中道改革連合の長妻議員は、この自衛官の国歌斉唱を自衛隊が組織として承認していたことに疑問を呈し、木原長官の見解を尋ねた。これに対し木原長官は「当該自衛官は、職務ではなく、今、長期休暇