【ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット】 販売期間：4月24日～5月10日頃 価格：3,980円 「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」 グレープストーンの｢東京ばな奈ワールド」は、「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」の再販を4月24日より5月10日頃にかけて実施する。価格は3,980円。なお、公式通販での販売は5月1日に開始を予定。