今年度初めて開かれた東海テレビの番組審議会では、愛知教育大学の後藤ひとみ名誉教授と、福谷朋子弁護士がそれぞれ委員長と副委員長に引き続き選ばれ、名古屋鉄道の横井康人執行役員が新たな委員に加わりました。また、3月8日放送の特別番組『令和の災害南海トラフ地震を生き抜く』についても審議され、委員からは「防災意識を高めるいい番組だった」などの声が上がりました。番組では、災害時にSNSで出回る巧妙な「フェイ