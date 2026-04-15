完全体でカムバックしたBTSが、アメリカでの高い人気を証明した。アメリカ3大音楽賞の一つである「American Music Awards（アメリカン・ミュージック・アワード）」で、「今年のアーティスト」を含む3部門の候補に選ばれた。【写真】「破壊力えぐ」JUNG KOOK、胸板“むき出し”4月14日に発表された候補リストによると、BTSは大賞にあたる「今年のアーティスト」をはじめ、「ベスト男性K-POPアーティスト」、「ソング・オブ・ザ・サ