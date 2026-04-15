aespaのカリナが、運転免許取得に挑戦すると宣言し、並々ならぬ意欲を見せた。4月14日、aespaの公式YouTubeチャンネルに『十分な練習だけが合格への近道』と題した動画が公開された。【写真】「曲線100％」なカリナの“やわらか”ボディ動画の中でカリナは「ここは今、運転免許試験場です。筆記試験を受けに来ました」と報告。この日のために、スケジュールの合間を縫ってコツコツと勉強を続けてきたという。（画像＝SMエンターテ