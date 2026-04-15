モデルの亜希（57）が15日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。家族とのプライベートショットを披露した。14日に57歳の誕生日を迎えた亜希。「昨夜はこの人達に祝ってもらった」とつづり、元夫で元プロ野球選手の清原和博氏と2人の息子と焼肉を楽しんだことを報告した。「ママへおたんじょうびおめでとう」のプレートとろうそくが乗ったホールケーキ、「HAPPYBIRTHDAYマダムあきさん」と書かれたメッセージカード