人気レースクイーンの霧島聖子（34）が15日までに自身のインスタグラムを更新。スーパーGT開幕戦のミニスカコスチューム姿を披露した。「SUPERGTRd.1OKAYAMAGT300kmRACEARTAMUGEN16号車は決勝6位でチェッカーを受けました2日間沢山のご声援ありがとうございました！！」と、12日に岡山国際サーキットで行われたスーパーGT開幕戦の成績を報告。ブルー＆白＆ピンクのコスチューム姿の写真をアップし「今シ