◇プロ野球セ・リーグ巨人4-3阪神（4月14日、甲子園）3-3で迎えた9回に、代打・坂本勇人選手がヒットで出塁すると、代走に宇都宮葵星選手を送った巨人の阿部慎之助監督。1番の浦田俊輔選手にバントをさせると、2アウト2塁、1打勝ち越しというチャンスを作りました。ここで打席に入ったのが松本剛選手。阿部監督は「松本、泉口でなんとかして欲しいと思ってね」と浦田選手にバントさせた意図を説明しました。これが見事にはまり、