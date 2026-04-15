数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。隙間時間のトレーニングで、思考の柔軟性を高めていきましょう。問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。4 □ 9 □ 6 = 42 ヒント：まずは「4 」と「 9」を計算して、42に近づけてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：× と ＋正解は「×（かける）」と「