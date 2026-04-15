タレントの中川翔子さんは4月13日、自身のInstagramを更新。双子の弟がつかまり立ちした時の様子を公開しました。【写真＆動画】中川翔子の息子がつかまり立ち「無茶苦茶かわいい」中川さんは「今日は弟くん日記次回お兄ちゃんスペシャルにしような、なんと弟くんがつかまり立ちしましたびっくり！立ちたい願望がずっとすごくあったのは伝わってたがアンパンマンのおもちゃにつかまって、、！瞬間目撃できてよかった！」とつ