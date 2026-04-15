RASEN株式会社が、アニメ同時視聴プラットフォーム『RASENWATCH』のスマホ版（iOS）の提供を開始した。 『RASENWATCH』は、YouTubeと各種動画配信サービスを自動で同期再生し、ワンクリックで同時視聴体験を楽しめるプラットフォームだ。「同時視聴」とは、YouTuberや配信者とアニメ・映画などの映像作品を同時に視聴する体験のことで、近年急速に広がっている。 同時視聴にはこれまで、配信サー