テレビアニメ『ハイキュー!!』を題材にした「タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校VS青葉城西高校」が、5月2日（土）から、全国の「ファミリーマート」で順次発売される。【写真】影山と並べたい！B賞には及川徹のフィギュアが登場■タイトーくじに初登場今回発売される「タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校VS青葉城西高校」は、作品の世界観を堪能できるグッズがそろう、全7等級＋ラストハッピー賞から成るハズレなしのくじ