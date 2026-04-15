京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童が遺体で見つかったことを受け、警察は15日、男児の自宅に死体遺棄の疑いで家宅捜索に入りました。 （報告・MBS柳瀬良太記者）「南丹警察署前です。私は午前６朝すぎからこちらの警察署にいますが、15日もパトカーや捜査車両が次々と出ていきました」京都府南丹市園部町の11歳の小学生、安達結希さん（11）は13日、南丹市の山林で遺体で見つかりました。警察は死体