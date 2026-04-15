１４日午前７時４０分頃、兵庫県加古川市野口町野口の歩道で、集団登校中の男子児童２人に突然、猿が飛びかかり、頬を引っかいた。市教委の発表では、２人は医療機関を受診した後、小学校に登校しており、軽傷という。近隣では１３日午前から猿の目撃情報があったという。