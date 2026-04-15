フェンダーは、ビンテージの魅力を再現した同社の人気シリーズの進化形となる『Vintera III シリーズ』を発表。一から再設計された新シリーズは、1950年代、60年代、70年代の初期・中期・後期それぞれの時代を象徴するサウンド、美学、そしてフィーリングを忠実に再現した、精緻に仕上げられたラインナップとなる。同シリーズは、15日より販売を開始。価格は19万2500円から23万6500円。【ライブ写真】アツい！世界最候補のプレイ