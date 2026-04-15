グラビアアイドル、レースクイーンとして活動する早川みゆき（29）が15日までに自身のインスタグラムを更新。スーパーGT開幕戦での“美腹筋ショット”を披露した。「SUPERGT2026開幕戦Rd.1OKAYAMA本日決勝でした！！JLOC87号車は、15位という結果になりました」と、12日に岡山国際サーキットで行われたスーパーGT開幕戦のGT300クラス決勝のJLOC・Lamborghini・GT387号車の成績を報告。マシンカラーと同じエメラル