京都市東山区のホテル「ハイアットリージェンシー京都」を経営するオリックス不動産（東京）は、来年５月９日で同ホテルの営業を終了すると発表した。施設の老朽化のため、建物を取り壊した後に新たなホテルを建設する方針という。同ホテルは米ホテルチェーン大手「ハイアット・ホテルズ」グループに運営を委託し、２００６年３月に開業した。１８７の客室以外に、レストランや会議室、宴会場などを持つフルサービス型のホテル