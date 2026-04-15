東洋ケースは、ぷっくりとした立体感と透明感がかわいいサンリオキャラクターズのみずあめステッカーを発売する。ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリンの人気キャラクターが登場。スマホケースやシール帳、鏡、文具など様々なアイテムをかわいくデコレーションできる、子どもから大人まで楽しめるサンリオキャラクターズのシールだ。「サンリオキャラクターズみずあめステッカー」のサイズは、フィ