グレイ・パーカー・サービスは、イラストレーター・ぢゅのが描く「mofusand」とサンリオのキャラクターがコラボレーションしたデザインの「mofusand×サンリオキャラクターズ」のアイテムを4月17日よりmofusand公式WEB SHOP「mofusand もふもふマーケット」、mofusand公式グッズショップ「mofusand もふもふストア」、東京駅一番街B1いちばんプラザ「mofusandもふもふベーカリー」ほかにて販売する。キュートでちょっぴりシュール