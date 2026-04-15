女優の伊東美咲（４８）が久々に近影を見せた。１５日までにマネージャーがインスタグラムを更新し、「お世話になっているヘアメイクの千吉良恵子さんがプロデュースされた、新しいコスメ『ｉｆｏｏ』。とある撮影にて一足早く使用させていただいたのですが、とっても素敵でした！発売は４月２３日からとのことです」とコスメを紹介。「なんの撮影だったかは、また後日お知らせさせていただきます。楽しみにお待ちくださいませ