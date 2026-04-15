そもそも「不安障害」って何？ 私たちが普段感じている「不安」と「不安障害」との違いはどこにあるのか、それがどのようなケースであらわれるのかを見ていきましょう。 不安障害は「警報装置」が故障した状態 専門家の多くは、不安や恐怖を「警報装置」に例えることがあります。火災の発生を知らせる警報装置のサイレンが鳴ったら、私たちはどうするでしょうか？ まずは火事の場所を探し、状況によっては、水や消火器