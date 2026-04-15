お互い不機嫌になることを避け、良好な反応を得られる対話術とは 我が強い人にはひたすら同調せよ 俺様気質な人との対話術 自己主張が強い人とコミュニケーションをとるときほど、対話に苦しむことはない。よかれと思って、自分なりの言葉でアドバイスをしてみたり、踏み込んで話を聞いてみたりすると不機嫌になるようなこともある。 アドバイスされるのも、根掘り葉掘り聞かれるのも嫌だというタイプの人と話すとき