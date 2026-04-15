お礼の挨拶 言いかえPOINT 想定内のお礼では、相手の心に響きにくいもの。いただき物のお礼を伝えるときにオススメなのが、第三者の「喜びの声」を伝えるという方法。自分の贈り物が、相手と相手の大切な人に喜んでもらえることは、贈り主にとって大きな喜びです。もちろん、具体的に「喜びの声」を伝えてくれたことにも感謝の念を抱くでしょう。 ワンポイント！ 知人宅を訪問するとき＆家に招待するときのフレーズ