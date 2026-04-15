美作警察署 14日午後、岡山県美作市で住宅が全焼し、男性1人が軽いけがをしました。 美作警察署によりますと、14日午後5時半ごろ、岡山県美作市奥の男性（73）の住宅から煙と炎が上がっているのを近所の人が見つけて119番通報しました。 消防が約4時間後に火を消し止めましたが、鉄骨スレート葺き平屋の母屋と木造トタン葺き平屋の離れ、合わせて約510平方メートルが全焼しました。 出火当時、住宅には男