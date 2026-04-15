佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の15日の天気をお伝えします。15日の朝の天気図を見てみると、九州付近では前線が東西に延びています。三角と半円が描かれている前線を「停滞前線」といい、同じようなところに居座るのが特徴です。前線が真横にかかっていて、まるで梅雨のような気圧配置です。先週から雨の日が多いのも、この影響です。16日の天気図では、九州付近では前線の活動が弱まり不明