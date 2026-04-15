◇インターリーグブルージェイズ ― ブルワーズ（2026年4月14日ミルウォーキー）ブルージェイズの岡本和真内野手（29)が14日（日本時間15日）、敵地でのブルワーズ戦に「7番・三塁」で先発。7日（同8日）のドジャース戦以来、出場4試合ぶりとなる安打をマークした。7回1死走者なしの第3打席で遊撃内野安打を放った。ブルワーズ3番手左腕セルパの外角低めスライダーを捉えた二塁左へのゴロは遊撃手のオルティスが横っ飛び