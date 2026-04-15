中国の王毅外相がロシアのラブロフ外相と会談し、アメリカのイラン攻撃を念頭に「一方的な覇権主義による危害が増大している」と懸念を表明しました。中国外務省によりますと、会談は14日、北京で行われました。この中で王毅外相はアメリカのイラン攻撃を念頭に「一方的な覇権主義による危害が増大している」と主張。「中国とロシアは国際舞台で互いに連携しあうことが重要だ」として、両国の関係を強化する考えを示しました。これ