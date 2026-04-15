メイプル超合金のカズレーザーが１４日、フジテレビ系「超調査チューズデイ」で、この番組が「業界でなんて言われているか知ってますか？」とニューヨークに問いかけ、その答えにスタジオが爆笑した。２時間の生放送番組も今回が３回目。初回は学校の先生たちにぶっちゃけ告白をしてもらい、先週はグルメ企画。そして今週は芸能人が初恋の人に生放送で再会できるか？という企画を放送した。冒頭、ＭＣのニューヨーク屋敷裕政