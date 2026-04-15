スタジオジブリ作品の世界を体験できる愛知県長久手市の「ジブリパーク」は15日、公式サイトを更新。来場者へ“熱中症”の注意喚起を行った。【画像】報道陣に公開された「パノラマボックス」の一部同サイトでは「熱中症対策をお願いします」と題し、「ジブリパークは愛・地球博記念公園内にある公園施設です。季節に合わせた持ち物や服装をご準備ください」と呼びかけ。「特に夏期は熱中症対策として、十分な水分（ペットボト