◇ア・リーグレッドソックス−ツインズ（2026年4月14日ミネアポリス）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が14日（日本時間15日）、敵地でのツインズ戦に「3番・DH」で4試合ぶりにスタメン出場。4月5日（同6日）のパドレス戦以来、出場3試合ぶりのマルチ安打を記録した。初回2死の第1打席で相手先発・エイベルの2球目、低めチェンジアップにバットを合わせると、打球はゴロで右前に転がり、Hランプを灯した。さらに0―