「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。“今日のごみトリビア”として、プラスチック資源の出し方について注意を促しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】プラ資源は「回収に行く頃には道に散らばっていることがあるので、ほどけないように結んでいてくれると嬉しいです！」【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「他のごみや資源でもそうですが、プラ資源もきっちり