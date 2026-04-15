オードリーの春日俊彰が１１日、テレビ東京系「出川哲朗のプロ野球順位予想２０２６リアルガチ」に出演。倹約家としてしられるが、超高額な買い物をしていたことを明かした。西武ファンの春日は、西武の活躍が楽しみであることから「去年初めて、ベルーナドームのシーズンシートを買いました」と告白。「あの春日がですよ？守銭奴の春日がシーズンシートを２席買いました！」と声を張り上げ、出川哲朗も「ええ！」と驚いた。