14日、参議院外交防衛委員会において、社民党の福島みずほ党首がスパイ防止法などについて質問した。【映像】福島党首、自席から「クレーム」の瞬間（実際の様子）福島党首は「令和７年８月15日石破茂内閣総理大臣の答弁書、『ご指摘のように各国の諜報活動が非常にしやすいスパイ天国であり、スパイ活動は事実上野放しで抑止力が全くない国家である、とは考えていない』と答弁しています。防衛省が2025年１月に特定秘密漏えい