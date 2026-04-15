バリオセキュアは大幅続伸し、年初来高値を更新した。１４日の取引終了後、ＨＥＲＯＺと株式交換による経営統合を実施すると発表した。ＨＥＲＯＺが完全親会社、バリオが完全子会社となる。６月３０日を効力発生日とし、バリオ１株に対してＨＥＲＯＺ０．９９株を割り当て交付するとしており、株式交換比率をもとに算出される理論株価を意識した買いが集まっている。 バリオは６月２６日付で上場廃止となる。ＨＥＲＯＺによ