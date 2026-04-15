１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円８２銭前後と前日の午後５時時点に比べ２５銭程度のドル安・円高で推移している。 １４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円７９銭前後と前日に比べ６５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米国とイランが週内にも２回目の協議を開く可能性があると報じられ、「有事のドル買い」が巻き戻される形で一時１