ｎｏｔｅが大荒れの展開となっている。朝方はカイ気配スタートで前日比１３％高と値を飛ばし３４００円台に駆け上がったが、寄り後は大口の売りが浴びせられ急速に下値を摸索する展開に変わった。同社が１４日取引終了後に発表した２６年１１月期第１四半期（２５年１２月～２６年２月）決算は、営業利益が２億３５００万円（前年同期は５００万円）と急拡大したが、事前に好決算は織り込まれていた部分もある。通期