マニーが急反発し年初来高値を更新している。１４日の取引終了後に発表した２月中間期連結決算が、売上高１６１億６００万円（前年同期比８．７％増）、営業利益５０億９７００万円（同２２．２％増）、純利益３８億９８００万円（同３２．６％増）となり、従来予想の営業利益４３億円を大きく上回って着地したことが好感されている。 円安環境の継続が海外売上高を押し上げたことに加えて、中国におけるダイヤバ