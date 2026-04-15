マクセルは大幅安。１４日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を１３６５億円から１２９５億円（前の期比０．２％減）へ、営業利益を１００億円から７９億円（同１５．２％減）へ下方修正すると発表した。半導体関連製品の販売回復の遅延と原材料費高騰による影響などを織り込んだ。これを嫌気した売りが出ている。 なお、純利益については７０億円から８２億円（同２．０倍）へ上方修正した。関係会社出資